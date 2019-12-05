Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без всяких условий"

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом сообщает Интерфакс.

"Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции. Говорю это официально", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что партнеры до сих пор не отреагировали на предложения России по продлению договора СНВ-3.

Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Договор может быть продлен еще на пять лет, однако для этого страны должны принять соответствующее решение до срока истечения действия договора.

Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия.