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Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без всяких условий"

Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года.

Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без всяких условий"
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом сообщает Интерфакс.

"Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции. Говорю это официально", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что партнеры до сих пор не отреагировали на предложения России по продлению договора СНВ-3.

Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Договор может быть продлен еще на пять лет, однако для этого страны должны принять соответствующее решение до срока истечения действия договора.

Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия.

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