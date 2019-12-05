Прокуратура МУС приблизилась к началу полноценного расследования ситуации в Крыму и Донбассе

Офис прокурора Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, 5 декабря опубликовал отчет о своей деятельности в ходе предварительных расследований за 2019 год. В частности, в документе идет речь о международном положении оккупированных Россией территорий Украины.

Так, аннексия украинского Крыма четко квалифицирована как международный вооруженный конфликт.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Квалификация ситуации в Крыму: однозначно существует состояние оккупации, то есть международного вооруженного конфликта (п. 270). Позиция Офиса прокурора МУС о квалификации ситуации в Крыму является четкой и однозначной", - написал он в фейсбуке.Что касается ситуации на Донбассе, то здесь МУС остается на позиции параллельной квалификации вооруженного конфликта - международный (не позднее 14 июля 2014 года) и не международный (не позднее 30 апреля 2014 года).

"Офис прокурора МУС продолжает анализировать осуществляла/осуществляет ли РФ общий контроль над антиправительственными организованными вооруженными группами на Донбассе с целью выяснить, существует ли на Донбассе один единый международный вооруженный конфликт", - написал Кориневич.

Кроме того, в отчете отражен перечень возможных преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время оккупации Крыма и войны на востоке Украины.

Сейчас Офис прокурора МУС занимается вопросом приемлемости дел, что является работой над последней третьей фазой предварительного изучения/расследования. Таким образом, целью этой работы в 2020 году может стать разрешение прокурора на начало полноценного расследования ситуации в Крыму и Донбассе, отметил Кориневич.

О том, что Международный уголовный суд рассматривает ситуацию в аннексированном Крыму равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией, говорилось в отчете суда еще в 2016 году.

7 декабря 2018 года МУС вновь подтвердил, что аннексия Крыма – это вооруженный конфликт между Украиной и Россией.

Как сообщалось, прокуратура Гаагского трибунала установила 1,2 тыс. фактов преступлений на Донбассе.

По мнению экспертов, Украина не сможет самостоятельно привлечь к ответственности Владимира Путина и высшее руководство РФ, а только в результате расследования Международного уголовного суда.