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Правительство отменило постановление про минимальную зарплату учителей

Минимальный размер зарплаты был в размере трех прожиточных минимумов.

Правительство отменило постановление про минимальную зарплату учителей
Фото: Макс Левин

Кабмин отменил постановление, которое было установлено предыдущим составом правительства об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере 3 прожиточных минимумов. Об этом сообщает профсоюз работников образования и науки Украины.

Постановление было отменено 15 ноября.

"Относительно Постановления Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - сказано в письме главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение профсоюза.

Он отметил, что в бюджете на 2020 год, который 14 ноября принял парламент, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3,75 млрд гривен на зарплаты для работников сферы образования.

"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - сказано в письме.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что Кабмин намерен привязать зарплату учителей к количеству учеников. Благодаря этому, правительство хочет избежать ситуации, когда школам, в которых учится много детей, выдают на обеспечение образовательного процесса меньше денег, чем нужно.

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