Справа Щербини: чи міг хабар вивести на Романа Трубу?

У матеріалах справи є також прізвище директора ДБР Романа Труби . Щоправда, доказів того, що він знав про домовленості Шевченка і Щербини, у слідства немає.

Щербина та Шевченко були затримані після передачі останньому хабара для закриття кримінального провадження у Державному бюро розслідувань – якраз напередодні фінального голосування у парламенті щодо змін до Закону про ДБР.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту екс-начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину з альтернативою у 2 млн 130 тис грн застави. Його спільника – підприємця Валентина Шевченка суд також арештував із заставою в майже 600 тис грн.

Фото: 5 канал/ Евеліна Михайленко У ВАКС обирають запобіжний захід Ігорю Щербині (в центрі)

Суть підозри

Щербину підозрюють у шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди у великих розмірах у змові з іншими особами.

За версією слідства, ця справа почалась у серпні цього року, коли чоловік на ім’я Еміль Арутюнян (ЗМІ пов’язують його зі злочинними угрупуваннями) спілкувався з керівником компанії «Едельбург Девелопмент» Сергієм Кучером і запропонував послуги двох осіб (в тому числі Шевченка), котрі могли вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, в якому фігурувала і ця фірма.

Справа, яку нібито Шевченко та Щербина пропонували вирішити, розслідувало управління Державного бюро розслідувань у Києві з 30 травня цього року.

Слідчі ДБР встановили, що службові особи прокуратури Києва, Київської міськради, Київської міської держадміністрації, Департаменту ДАБІ у Києві, зловживаючи своїм службовим становищем для отримання неправомірної вигоди з 2017 по 2018 рік погоджували дозвільні документи щодо початку будівництва та готовність до експлуатації об’єктів будівництва в Києві, які не відповідали вимогам земельного законодавства, будівельних норм, для ТОВ «Фін-Інвест Менеджмент», ТОВ «Едельбург Девелопмент», ТОВ «Оксі-К».

Зауважимо, що Кучер (керівник ТОВ «Едельбург Девелопмент») – це колишній керівник Інспекції архітектурно-будівельного контролю в Києві. За словами адвокатів Щербини, щодо Кучера відкрито кримінальне провадження. Чи йдеться про вищезгадане провадження, де фігурує компанія Кучера, чи про інше, - вони не уточнили.

За даними слідства, згодом відбулася зустріч представників фірми «Едельбург Девелопмент» з Шевченком. Останній, за версією слідства, розповів про все Щербині. І вони розробили план нібито отримання хабаря у розмірі $140 тис. Керівництву «Едельбург Девелопмент» Шевченко нібито розповів про близькі стосунки Щербини і керівника ДБР Романа Труби. Мовляв, Щербина був керівником Труби, коли той працював в ГПУ, а також нібито причетний до призначення свого підопічного на таку високу посаду.

Фото: 5 канал/ Евеліна Михайленко Засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорю Щербині

За непідтвердженою інформацією, саме Щербина познайомив Трубу з Сергієм Пашинським, який і доклався до обрання його на посаду голови ДБР. «Правою рукою» директора ДБР Щербину назвав президент Володимир Зеленський. Правда, сам Труба заперечує близькі стосунки зі Щербиною.

За версією слідства, Шевченко домовився з Кучером, що кошти будуть передані двома рівними частинами і перший «транш» – уже 2 грудня. Так і сталось. В одному з ресторанів столиці нібито відбулась передача $75 тис (у чорному пакеті з надписом Merry Christmas, зазначив прокурор під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Щербині).

Шевченко нібито пообіцяв, що справу щодо компанії «Едельбург Девелопмент» буде закрито «ближче до 31 грудня». І запевнив, що зміна керівництва ДБР на це не вплине.

Після зустрічі Шевченко обміняв отримані кошти в кількох обмінниках (аби змінити серійні номери купюр) і під вечір прийшов в офіс юридичної компанії «Сектор права», де у нього відбувалися зустрічі зі Щербиною. Шевченко передав йому $57 тис 400 (у тому ж пакеті з Merry Christmas, решту – $16 тис 700 – сховав на шафі у приймальні офісу.

До слова, у компанії «Сектор права» з 2015 по 2017 рік працював і сам Труба. За інформацією одного зі співрозмовників LB.ua, її вважають таким собі back office ДБР.

«Під час обшуку в компанії «Сектор права» було виявлено численні записки, а також проекти та копії службових документів ДБР. А також проекти чи копії, які стосуються ДБР щодо розслідувань конкретних кримінальних проваджень. І офіційні бланки ДБР», – заявив під час засідання прокурор, зазначаючи, що це свідчить про обізнаність Щербини зі станом окремих розслідувань ДБР.

Під час обшуків в офісі «Сектора права» і в помешканні Щербини детективи НАБУ вилучили ці документи, а також грошові кошти та зброю. За словами самого Щербини, було вилучено не лише $57 тис 400, які нібито передав Шевченко, а також «півтори тисячі доларів з його гаманця», $37 тис фірми «Сектор права» та 100 тис грн – вдома).

Детективи також провели обшуки і вилучили кошти, які Шевченко нібито обміняв після отримання хабара.

Щербина і Труба

У день, коли Щербині обирали запобіжний захід, Роман Труба зібрав журналістів у своєму кабінеті, щоб пояснити свою позицію щодо ситуації з його ймовірним звільненням. Парламент проголосував в цілому законопроект, який передбачає перезавантаження керівництва бюро, а отже, на цій посаді Труба залишається до підпису президента.

Фото: Макс Левин

На запитання про затримання Щербини директор ДБР зазначив, що нічого про його домовленості не знав. Та й взагалі давно з ним не спілкувався.

Труба також заперечив, що тісно спілкується зі Щербиною, як і те, що останнім є його кумом. Відповідаючи на запитання журналіста LB.ua він також заперечив, що передавав Щербині будь-які документи, котрі стосуються діяльності ДБР.

«Якби я знав, що Щербина веде такі розмови, я би відреагував», – сказав він.

І пов’язав затримання Щербини з бажанням дискредитувати його самого.

«Тому що коли ти йдеш з посади і виніс підозру куму президент (мабуть, йдеться про Сергія Пашинського, – LB.ua) – це одна справа, а коли йдеш з історією в $150 тис – це зовсім інше», – зазначив він.

У свою чергу, Щербина під час судового засідання зазначив, що має певні відносини з Трубою, але з 6 листопада з ним не бачився і щодо вказаних кримінальних проваджень не спілкувався. «У матеріалах справи немає жодного слова, що я комусь передам якісь гроші. Я жодного разу не говорив Трубі або Кучеру про передачу будь-яких грошей», – сказав він.

Він також зазначив, що познайомився з Шевченком у вересні цього року і навіть не має його телефону. А $57 тис 400, вилучені під час обшуку, «були передані не від Шевченка».

Фото: НАБУ

«Те, що Шевченко знаходиться в офісі, де були вилучені гроші, я дізнався глибокої ночі. Якщо Шевченко був в офісі, де знаходилося ще понад 10 осіб, включаючи мого секретаря, які чітко бачили, хто заходить в мій кабінет, під час обшуку їх можна було допитати і зрозуміти, що Шевченко в кабінет не заходив і гроші не передавав, – заявив Щербина. – Я 23 роки пропрацював в прокуратурі і маю репутацію в суспільстві. Я більше за всіх зацікавлений в об'єктивному слідстві і максимально буду сприяти слідчим процедурам, буду ходити на допити».

Ігор Щербина працював керівником Головного слідчого управління Генпрокуратури у 2014-2015 роках. За його словами, підписував підозру Януковичу, Захарченку та іншим представникам колишньої влади. Крім того, він був слідчим у так званій «газовій справі» Юлії Тимошенко.

Чи могла справа про хабар вивести на Трубу?

За словами одного зі співрозмовників LB.ua у правоохоронних органах, його безпосередню участь у цьому злочині не встановлено. А чекати, поки Щербина зустрівся б з директором ДБР правоохоронці не могли: обмін купюр одразу після їх отримання міг зруйнувати докази у справі. Та й зважаючи на зміну керівництва ДБР, побідні перемовини були під загрозою зриву.