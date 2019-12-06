В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время

Структура Вооруженных сил Украины будет изменена в ближайшее время. Соответствующий указ вступит в силу с 7 декабря.

Об этом заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявила в эфире hromadske.

"Мы переходим на так называемую j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам. Это разграничение функций внутри Вооруженных сил на функции генерирования и применения. То есть условно подразделения, которые должны генерировать, то есть обучать персонал, обеспечивать вооружением, распределяют все это. А есть люди, которые отвечают за применение, то есть те, которые собственно воюют", - пояснила Фролова.

По ее словам, сейчас все эти функции перемешаны.

"Такое изменение дает транспарентность процессов, прозрачность. То есть мы понимаем, кто за что отвечает. Кроме того, должность начальника Генштаба будет разделена на два компонента. Она будет разделена на главнокомандующего и на начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба будет отвечать за обеспечение, а главнокомандующий - это главный военный страны", - рассказала заместитель главы Минобороны.

В то же время, Фролова отметила, что следующей задачей будет изменение самого министерства, поскольку "структура устарела и не отвечает современным вызовам".

Напомним, выступая на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на деле.