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Зеленский подписал закон об изменении воинских званий

Прапорщиков и мичманов уже не будет.

Зеленский подписал закон об изменении воинских званий
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон №0906, об изменении воинских званий и разделении сержантского и старшинского состава. Об этом свидетельствует сайт ВР.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом этот ряд меняется на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.

Напомним, в 2016 году в украинской армии ввели новые знаки различия с погонами без советских звезд.

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