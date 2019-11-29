ФСБ заявила о задержании "украинской шпионки" в Севастополе

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании "украинской шпионки" в Севастополе.

Об этом пишет "РИА Новости".

Женщине, которая в сообщении называется гражданкой России, вменяют сбор секретных военных данных по заданиям украинских спецслужб. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье "государственная измена".

Севастополь находится под российской оккупацией с начала 2014 года. Украинские жители города автоматически получили российское гражданство.

Напомним, что в 2016 году ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы" в Севастополе. Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии.