ОБСЕ может доставлять пенсии на оккупированные территории, - глава Донецкой ОГА

Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, для этого нужны изменения в законодательстве.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

"Люди, которые там находятся, также должны соблюдать нормы украинского законодательства, если они не будут пересекать линию разграничения как сейчас необходимо для того, чтобы подтверждать выплату пенсий тем лицам, которые эту линию пересекают. Если украинское законодательство там действовать не будет и не будет возможности въехать мобильным передвижным офисам Пенсионного фонда, то это невозможно сделать", - рассказал Кириленко.

Он отметил, что на неоккупированной территории функционируют мобильные центры выплат.

"Есть четкий порядок, в каком случае человек может получать пенсионное обеспечение - пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных, лицо идентифицировано - выплаты производятся. Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали - это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились. Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения, но они действительно есть, они имеют право на получение пенсионного обеспечения, чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", - сказал глава ДонОГА.

По его словам, ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории.

"Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован. Если от него предоставляется доверенность, то она должна быть предоставлена на украинской территории украинским нотариусом оформлена (частным или государственным), но по требованиям украинского законодательства", - сказал Кириленко.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить выплаты пенсий в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей.