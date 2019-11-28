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Рада 3 декабря в первую очередь рассмотрит законопроект о ГБР - депутат

"Слуга народа" заявляет, что поддержит правку, которая разблокирует расследование по делам Майдана

Рада 3 декабря в первую очередь рассмотрит законопроект о ГБР - депутат
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Народные депутаты от "Слуги народа" обещают на заседании Верховной Рады 3 декабря в первую очередь рассмотреть законопроект о Государственном бюро расследований (ГБР) и правку по делам Майдана. 

Об этом говорится в материале LB.ua.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что во вторник, 3 декабря, депутаты поддержат законопроект.

"Об этой ситуации знает Дмитрий Разумков. Во вторник первым вопросом стоит этот законопроект", - сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, все депутаты, с которыми она общалась, выразили готовность голосовать за законопроект.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

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