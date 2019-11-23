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Труба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУ

Труба поддерживает переход в Госбюро следователей, которые вели дела Майдана.

Труба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУ
Роман Труба
Фото: Макс Требухов

114 уголовных дел, которые касаются событий Майдана, будут распределены между правоохранительными органами. Об этом 22 ноября глава ГБР Роман Труба рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"По делам Майдана. Их 114. Почти половину этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Другую часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальные полиция и небольшую часть получит СБУ", - сообщил Труба.

Глава ГБР заявил, что поддерживает переход следователей,которые расследовали дела Майдана, из Генпрокуратуры в Госбюро расследований.

"Следователи, которые 6 лет расследовали эти производства, должны принять в них окончательные решения. Они должны сформировать обвинительный акт, направить дело в суд и нести ответственность за их расследования", - высказался директор ГБР.

Также Труба отметил, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

"Относительно уголовных производств, которые будет содержать ГБР. Это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать", - добавил директор ГБР. 

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Так, с 20 ноября следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

Этот законопроект также разрешает перевести следователей Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

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