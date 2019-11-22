ГБР объявило в розыск подозреваемого в госизмене подполковника СБУ

Бежавший в Беларусь сотрудник СБУ подозревается также в дезертирстве, незаконных прослушке и хранении боеприпасов.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Он подозревается также в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами России собирал и передавал сведения, содержащие государственную тайну.

Во избежание ответственности в 2017 году он выехал в Беларусь и не вернулся.

В случае появления в Украине разыскиваемый будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В ГБР отмечают, что данное уголовное производство начато 5 января 2018 следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а 1 февраля 2019 передано для осуществления дальнейшего расследования в территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве.

Накануне сообщалось, что НАБУ начало расследование возможной госизмены экс-главы СБУ Грицака.