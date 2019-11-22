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Между Турцией и аннексированным Крымом наладили паромное сообщение, - СМИ РФ

Подконтрольные оккупантам власти сообщали об этих намерениях еще в 2018 году.

Между Турцией и аннексированным Крымом наладили паромное сообщение, - СМИ РФ
Фото: kerch.com.ru

Между Турцией и незаконно аннексированным Крымом возобновилось паромное сообщение. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на российские государственные информационные агентства.

Сообщается, что паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам власти сообщали о намерении до конца осени того же года восстановить паромное сообщение с Турцией.

СМИ РФ пишут, что сейчас осуществляется второе оформление груза.

Напомним, согласно санкциям относительно Крыма, который оккупировала РФ, в 2017 году Турция приняла решение не принимать корабли из портов полуострова.

30 октября сообщалось, что президент Чехии Милош Земан признал Крым российским. На церемонии по случаю 101-й годовщины со Дня образования Чехословакии он принял делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью России

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