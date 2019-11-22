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Минобороны допускает возможность провокаций против разведения сил

По словам Андрея Загороднюка, среди террористов есть большое количество тех, кто хочет сорвать разведение сил

Минобороны допускает возможность провокаций против разведения сил
Фото: Сергей Нужненко

Боевики могут устроить провокации против разведения сил на Донбассе.

Об этом в интервью LB.uа рaссказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы допускаем, что может быть провокация против этого разведения. На оккупированных территориях есть большое количество террористов и бандитов, называющих себя представителями так называемого “правительства”, которые точно хотят сорвать разведение и не допустить встречи в Нормандском формате. Могут делать это по двум причинам : либовыполняя приказ "сверху", либо действуя по собственной “инициативе”. Во втором случае они не представляют себя по-другому, ведь война – их смысл жизни, так они зарабатывают. Они хотят воевать", - рассказал Загороднюк.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9-11 ноября состоялось разведение сил и средств.

13 ноября началось разминирование территорий.

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