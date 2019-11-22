Минобороны допускает возможность провокаций против разведения сил

По словам Андрея Загороднюка, среди террористов есть большое количество тех, кто хочет сорвать разведение сил

Боевики могут устроить провокации против разведения сил на Донбассе.

Об этом в интервью LB.uа рaссказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы допускаем, что может быть провокация против этого разведения. На оккупированных территориях есть большое количество террористов и бандитов, называющих себя представителями так называемого “правительства”, которые точно хотят сорвать разведение и не допустить встречи в Нормандском формате. Могут делать это по двум причинам : либо выполняя приказ " сверху ", либо действуя по собственной “инициативе”. Во втором случае они не представляют себя по-другому, ведь война – их смысл жизни, так они зарабатывают. Они хотят воевать", - рассказал Загороднюк.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9-11 ноября состоялось разведение сил и средств.

13 ноября началось разминирование территорий.