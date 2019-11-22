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​Зеленский на следующей неделе посетит Эстонию и Литву

Президент проведет переговоры с Кальюлайд и Науседой 26-27 ноября.

​Зеленский на следующей неделе посетит Эстонию и Литву
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Эстонию и Литву с официальными визитами.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

26 ноября в Таллинне он встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом.

Президенты также примут участие в работе Цифрового форума.

На следующий день Зеленский отправится в Литву для проведения 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы.

Запланированы переговоры с президентом Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом и премьером Саулюсом Сквернялисом.

Президенты также примут участие в работе пятого двустороннего экономического форума.

Напомним, что в октябре Зеленский летал с официальным визитом в Латвию.

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