Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Эстонию и Литву с официальными визитами.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
26 ноября в Таллинне он встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом.
Президенты также примут участие в работе Цифрового форума.
На следующий день Зеленский отправится в Литву для проведения 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы.
Запланированы переговоры с президентом Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом и премьером Саулюсом Сквернялисом.
Президенты также примут участие в работе пятого двустороннего экономического форума.
Напомним, что в октябре Зеленский летал с официальным визитом в Латвию.