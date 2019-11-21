Преступление народного депутата Романа Иванисова подтвердила сама жертва изнасилования.

"Она рассказала, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали", - сообщает ТСН.

Журналистам удалось отыскать судью, которая вела дело об изнасиловании. Судья-спикер Пологовского райсуда Запорожской области Инна Кацаренко рассказала подробности дела. По ее словам, Иванисова приговорили к 3,5 года заключения. Позже срок уменьшили на год. Однако указом президента Украины (Леонида Кучмы, - ред.) от 29 ноября 1996 года Иванисову заменили неотбытую часть наказания на условное с испытательным сроком два года.

Выяснилось, что Уголовный кодекс приравнивал групповое изнасилование к изнасилованию несовершеннолетней.

Жертва изнасилования, с которой связались журналисты, оказалась не в курсе карьерных успехов своего насильника. Она не знала, что Иванисов стал народным депутатом.

По словам женщины, после изнасилования в родном городе ее травили, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование.

В ответ на это Иванисов на фейсбуке опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости".

Иванисов утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

Лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов выходит из фракции. Но он сможет вернуться, если докажет, что у него не было судимости.