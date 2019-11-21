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НАБУ начало расследование возможной госизмены экс-главы СБУ Грицака, - СМИ

Открыть производство агентство обязал Высший антикоррупционный суд. 

НАБУ начало расследование возможной госизмены экс-главы СБУ Грицака, - СМИ
Фото: dyvys.in

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное расследование относительно бывшего главы СБУ Василия Грицака, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подробности дела не уточняются, но известно, что расследуется возможное совершение государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

"25 октября Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-глава СБУ Грицак", - заявили в СМИ. 

Напомним, Василий Грицак возглавлял Службу безопасности Украины с июля 2015 года по 20 мая 2019. Его на этой должности сменил Иван Баканов, однако он был исполняющим обязанности. 29 августа Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.

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