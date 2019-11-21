Пашинский из СИЗО дал показания по делу об убийствах на Майдане

Бывший народный депутат Сергей Пашинский дал показания в качестве свидетеля по делу об убийствах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года, которое слушается в Святошинском райсуде Киева.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что допрос проводится в режиме видеоконференции, поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже".

Также в ходе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории. "На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

Напомним, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста.

10 февраля 2016 года дела были переданы в суд, а 16 февраля - объединены в одно производство.

Экс-беркутовцы подозреваются в убийстве 48 евромайдановцев на Институтской улице в Киеве, а также в 80 огнестрельных ранениях активистов. Им также инкриминируется совершение террористического акта.