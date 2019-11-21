Порошенко: руководство ЕС должно продолжать жесткую санкционную политику в отношении России

Экс-президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с председателем "Европейской народной партии" Джозефом Доулом и поблагодарил его за поддержку Украины и украинцев. Об этом она написал в своем фейсбуке.

"Мы продолжим отстаивать курс реформ в Украине для утверждения демократических ценностей, верховенства права и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Надеюсь, что и новое руководство Европейского Союза продолжит неизменную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, в том числе способствовать выполнению нашим государством критериев членства в Союзе", - говорится в сообщении.

Также Порошенко считает, что руководству ЕС необходимо продолжать жесткую санкционную политику в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.