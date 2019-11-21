В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
ГлавнаяПолитика

Порошенко: руководство ЕС должно продолжать жесткую санкционную политику в отношении России

До полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко: руководство ЕС должно продолжать жесткую санкционную политику в отношении России
Фото: facebook/petroporoshenko

Экс-президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с председателем "Европейской народной партии" Джозефом Доулом и поблагодарил его за поддержку Украины и украинцев. Об этом она написал в своем фейсбуке.

"Мы продолжим отстаивать курс реформ в Украине для утверждения демократических ценностей, верховенства права и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Надеюсь, что и новое руководство Европейского Союза продолжит неизменную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, в том числе способствовать выполнению нашим государством критериев членства в Союзе", - говорится в сообщении.

Также Порошенко считает, что руководству ЕС необходимо продолжать жесткую санкционную политику в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также