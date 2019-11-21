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Порошенко встретился с Ангелой Меркель

"Важный разговор накануне Нормандского саммита в Париже", - подписал фото экс-президент.

Порошенко встретился с Ангелой Меркель
Фото: facebook/petroporoshenko

Экс-президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко принимал участие в Конгрессе "Европейской народной партии", который проходил в Хорватии.

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