Зеленский посодействовал выделению квартир 15 семьям переселенцев в Луганской области

Президент Владимир Зеленский поспособствовал выделению квартир 15 семьям внутренне перемещенных лиц в Луганской области.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Луганскую область встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, ранее проживавшими на неподконтрольных территориях. Они рассказали, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Боевики заставили 15 семей покинуть жилища в течение получаса. После этого люди переехали в подконтрольную Украине часть Золотого.

По их словам, с тех пор они так и не получили от государства внимания и помощи. Поэтому попросили президента посодействовать в решении жилищной проблемы.

Глава государства сообщил, что руководство Луганской облгосадминистрации нашло квартиры в Золотом-1 и Карбоните.

"Мы не вспоминаем о прошлом, а что касается нынешней ситуации - мы знаем вашу проблему. Все документы уже есть", - сказал Владимир Зеленский.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай уточнил, что сейчас разрабатывается проектная документация, а через несколько недель в помещениях начнут ремонтные работы.

"На следующей неделе уже можем показывать ваше будущее место жительства. Нужно пару месяцев, чтобы сделать нормальный ремонт. Первые квартиры вы получите уже через три месяца", - сказал Сергей Гайдай.

Напомним, 20 ноября президент Владимир Зеленский побывал в Станице Луганской, где завершилось строительство нового моста.