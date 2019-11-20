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Посол США в ЕС назвал Луценко известным коррумпированным прокурором

Адвокат Трампа Джулиани вел переговоры с Луценко.

Посол США в ЕС назвал Луценко известным коррумпированным прокурором
Фото: EPA/UPG

Посол США в ЕС Гордон Сонленд назвал экс-генпрокурора Юрия Луценко известным коррумпированным прокурором. Кроме того, он сказал, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани с ним общался.

Об этом он рассказал в ходе публичных слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей по делу об импичменте Трампа, передает корреспондент LB.ua.

«Когда украинцы были в Белом доме, Джулиани напрямую с ними общался. Посол Тейлор, Волкер и я были очень этим удивлены. Джулиани также вёл переговоры с известным коррумпированным прокурором Юрием Луценко. Мы об этом не знали. Он делал это за нашей спиной. Когда мы об этом узнали мы сообщили об этом юристу Госдепартаменту и помощнику Госсекретаря. И даже 24 сентября Помпео распорядился, чтобы Волкер поговорил с Джулиани», - рассказал Сонленд.

При этом он от метил, что сделал все, что мог, чтобы исправить ситуацию, а также информировал совет безопасности и госдепартамент о своей деятельности и Тейлора с Волкером. 

«Было странно, что ни я, ни посол Волкер, ни Тейлор не получили распечатки стенограммы телефонного разговора Тампа и Зеленского. Зеленский с нами не обсуждал содержание разговора с Трампом. Он также не обсуждал запросы о проведении расследования с Байденом», - добавил Сонленд.

Напомним, в ходе публичных слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей по делу об импичменте Трампа бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что высказывал адвокату Трампа Руди Джулиани сомнения по поводу того, можно ли доверять Луценко.

В начале 2019 года Луценко летал в США для встречи с Джулиани. По словам бывшего генпрокурора Украины, он пошел на это с целью найти "деньги Януковича" в США.

В марте Луценко в интервью американскому телеканалу заявил, что посол США Мари Йованович передала ему список лиц, которых просила не привлекать к ответственности, а уже в апреле признал, что никакого списка не было.

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