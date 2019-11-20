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Украина недополучила $35 млн военной помощи США

Пентагон не называет причины задержек ее отправки. 

Украина недополучила $35 млн военной помощи США
Фото: insidepro.com

Украина не получила более $35 млн из $400 миллионов, выделенных США в качестве военной помощи. Эти средства предназначались для гранатометов, безопасной связи и кораблей ВМС Украины, но не покинули Казначейство Штатов, пишет Los Angeles Times со ссылкой на документы с отчетом о тратах Пентагона.

Спикер Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что еще 36 миллионов долларов для Украины не перевели, хоть и планировали, но отказалась назвать причину задержки. Она отметила, что помощь поступит "в течение нескольких следующих недель".

Ранее сенаторы от партии демократов направили письмо министру обороны Марку Эсперу, в котором подчеркнули важность ускорения выделения финансовой помощи для Украины. 

Напомним, в США идет расследование возможного давления Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он, требуя старта расследования в Украине дела против своего главного оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, мог задерживать выделение военной помощи. 

Напомним, в августе 2019 Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. 

Спустя месяц Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине. 

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