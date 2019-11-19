Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Украины

Рост в 2019 году - 3,6%, в 2020-м - 3,7%.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины. Согласно новой оценке, в этом году экономика увеличится не на 2,7%, как прогнозировали раньше, а на 3,6%.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на данные Всемирного банка.

В 2020-2021 годах экономический рост ускорится до 3,7% и 4,2% при условии проведения необходимых реформ. В старом прогнозе назывались цифры 3,4% и 3,8%.

Всемирный банк подчеркивает важность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создания прозрачного и эффективного рынка земли. Это может позволить ускорить рост ВВП Украины на 0,5-1,5 п.п. в год в течение следующих 5 лет.

Что касается инфляции, то она будет замедляться - до 6,4% в этом году и 5,5% в 2020-м. В 2021 году рост потребительских цен замедлится до 5%.

Внешний долг в текущем году, согласно прогнозу Всемирного банка, может составить 76,4% ВВП, в 2020 – 71,5% ВВП, в 2021 – 69,6% ВВП.

Государственный и гарантированный долг может составить 51,7% ВВП в 2019 году, 54,6% и 55,3% ВВП соответственно в 2020 и 2021.

Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.