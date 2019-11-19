В течение года Офис интеллектуальной собственности открыл 10 Центров поддержки технологий и инноваций TISC

Темпы и показатели развития сети TISC в Украине, по мнению экспертов Всемирного общества интеллектуальной собственности, одни из лучших в мире, сообщили в пресс-службе Национального офиса интеллектуальной собственности Украины (НОИС).

"Сеть Центров поддержки технологий и инноваций TISC (Technology and Innovation Support Center) направлена на поддержку и развитие системы интеллектуальной собственности в Украине. Мы поддерживаем концепцию "Государство-сервис", в которой государство должно стать качественным сервисом, который будет помогать и облегчать жизнь гражданина. Именно поэтому сервисная работа сети Центров строится на трех основных элементах: помочь изобретателю проверить его проект на уникальность, предоставить консультации по оформлению прав на объект интеллектуальной собственности и его защита, и разъяснения, как правильно коммерциализировать этот объект. В Центрах предоставляются бесплатные консультации на различных этапах создания инновационного проекта", - рассказали в пресс-службе.

По мнению представителей Офиса, одним из важных факторов, который сможет остановить "утечку мозгов" за границу, является именно развитие сферы интеллектуальной собственности и, как следствие, улучшение инновационной экосистемы. Важно усилить юридическую защиту интеллектуальной собственности, ведь это составляющая инновационной "экосистемы", а конкуренция в сфере ИС - это фокус глобальной экономики сегодня.

"Стимулирование развития сферы инноваций напрямую ведет к экономическому росту страны. НОИС - одно из основных звеньев, которое призвано способствовать такому росту. Проект TISC выступает определенным посредником, или скорее объединяющим звеном, в сфере инноваций - между изобретателями, всеми создателями интеллектуальных продуктов, компетентными государственными органами, инвесторами и юридическим рынком", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в октябре этого года НОИС в составе украинской делегации принял участие в Генеральной Ассамблее государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, где подписал Программу сотрудничества на 2020 - 2021 годы, а также Меморандум о взаимопонимании.

"Во время Innovation Market НОИС представил работу сети TISC за год. Один из глобальных планов развития организации - TISC должен стать «мостиком» для налаживания связи между изобретателями и потенциальными инвесторами. И, конечно, среди рабочих задач - продолжение информирования о работе сети всех заинтересованных лиц, для дальнейшего привлечения и предоставления им услуг по защите прав ИС и коммерциализации проектов", - поделились планами в НОИС.

По словам представителей Офиса, проекты Академии ИС и Центров TISС должны стимулировать творческий потенциал населения при помощи и образовательных кампаний.

"Наш план - это система удобного, качественного и доступного сопровождения инновационных проектов. Достичь этого мы планируем благодаря расширению сети TISC, развитию Академии ИС, чтобы улучшать компетенции специалистов, работающих в сфере и увеличивать осведомленность в вопросах защиты прав ИС. Сейчас мы работаем с вузами и имеем 42 заявки на создание TISC", - подытожили в НОИС.

Отметим, что Национальный офис интеллектуальной собственности - орган государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, признанный на национальном уровне, осуществляет полномочия в сфере интеллектуальной собственности, его деятельность координируется Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства.