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Райффайзен Банк Аваль внес залог за Писарука

Ранее суд назначил залоговую сумму в размере 5 млн гривен. 

Райффайзен Банк Аваль внес залог за Писарука
Александр Писарук
Фото: bank.gov.ua/

Райффайзен Банк Аваль внес залог за своего председателя правления Александра Писарука, которого подозревают в причастности к растрате выделенного Нацбанком стабилизационного кредита для "VAB банка".

Об этом сообщил представитель банка в комментарии "Українським новинам".

Писарук работал заместителем главы НБУ с июля 2014 года до конца декабря 2015 года, после чего занял должность старшего эксперта по финансовому сектору в Международном валютном фонде. Осенью 2019 года он возглавил правление Райфайзен Банка Аваль.

В ноябре он стал одним из подозреваемых по делу VAB Банка, который в 2014 году из-за проблем с ликвидностью обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление НБУ выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи кредита VAB Банк обанкротился, деньги Нацбанку не вернули.

15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовать Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен. В тот же день представители Раййфайзен Банка Аваль сообщили, что берут на себя все обязательства по выплате залоговой суммы. 

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