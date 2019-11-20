ЕЦБ забрал лицензию у Meinl Bank, через который отмывались деньги из Украины

Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее известный как Meinl Bank AG), который использовался в выводе в офшоры сотен миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Об этом заявили в Управление финансовых рынков Австрии (FMA), пишет "Укринформ".

"Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию осуществление банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября", - говорится в заявлении FMA.

Отмечается, что решение вступило в силу сразу после публикации.

Также сообщается, что надзор в отношении Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA, однако "ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков".

Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.

Напомним, что по данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов украинских банков в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

В частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из VAB Банка, 62 миллиона евро из CityCommerce Bank и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".