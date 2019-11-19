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Арестованную Херсонскую нефтеперевалку продали за 200 млн гривен

Бывший актив Курченко нашел покупателя.

Арестованную Херсонскую нефтеперевалку продали за 200 млн гривен
Фото: setam.net.ua

В понедельник на площадке OpenMarket за 200 млн гривен продали имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки площадью 5471,5 кв м.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ" (OpenMarket).

Стартовая цена составляла 161 млн гривен

"Как мы и ожидали лот заинтересовал крупных игроков на рынке. Благодаря конкурентным торгам заработали дополнительно почти 39 млн гривен. Надеюсь, после продажи предприятие будет еще активнее работать на топливном рынке Украины", - заявил гендиректор ГП Виктор Вишнев.

Название компании-победителя не указано.

Напомним, Херсонская нефтеперевалка была куплена группой ВЕТЭК Сергея Курченко осенью 2013 года. Она состоит из нефтегавани (включает семь резервуаров под светлые нефтепродуктов) и нефтебазы, комплекс располагает также двумя морскими причалами, которые позволяют принимать судна с грузоподъемностью до 10 тыс. тонн.

В 2014 году объект был арестован и признан вещественным доказательством по делу Сергея Курченко. С осени 2014 года перевалка находится в управлении государственного предприятия "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами".

Херсонский нефтеперевалочный комплекс выставлен на продажу в рамках исполнительного производства по взысканию долга Реал Банка по кредиту рефинансирования, предоставленном Нацбанком в ноябре 2013 года.

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