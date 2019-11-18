На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Россия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" (обновлено)
Россия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
Депутат-борец Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко
Депутат-борец Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Нафтогаз" назначил нового руководителя Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ

Иван Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе.

"Нафтогаз" назначил нового руководителя Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ
Фото: Радио Свобода

Компания "Нафтогаз Украина" назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку.

Таким образом выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздол, сообщает пресс-служба компании.

Иван Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе. В течение этого времени он работал на предприятиях теплогенерации Одесской и Запорожской областей, где занимал ряд производственных и руководящих должностей. До сих пор Иван Сорока занимал должность главного инженера КП "Тепловодоканал" в г. Энергодар.

Напомним, 13 ноября из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле, во Львовскую область приезжал премьер Алексей Гончарук.

По информации главы правительства, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

17 ноября сообщалось, что в городе Новый Роздол возникли проблемы и с электричеством. Там произошла авария на трансформаторной подстанции, в результате чего в городе некоторые улицы перевели на почасовую подачу света: несколько часов электричество есть в одном районе, потом несколько часов - в другом.

18 ноября ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона.

В 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также