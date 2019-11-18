"Нафтогаз" назначил нового руководителя Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ

Компания "Нафтогаз Украина" назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку.

Таким образом выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздол, сообщает пресс-служба компании.

Иван Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе. В течение этого времени он работал на предприятиях теплогенерации Одесской и Запорожской областей, где занимал ряд производственных и руководящих должностей. До сих пор Иван Сорока занимал должность главного инженера КП "Тепловодоканал" в г. Энергодар.

Напомним, 13 ноября из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле, во Львовскую область приезжал премьер Алексей Гончарук.

По информации главы правительства, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

17 ноября сообщалось, что в городе Новый Роздол возникли проблемы и с электричеством. Там произошла авария на трансформаторной подстанции, в результате чего в городе некоторые улицы перевели на почасовую подачу света: несколько часов электричество есть в одном районе, потом несколько часов - в другом.

18 ноября ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона.

В 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).