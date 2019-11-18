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"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа

Украина рассчитывает на 10-летний договор.

"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа
Фото: EPA/UPG

"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении нынешнего контракта или заключении нового договора о транзите газа сроком на 1 год.

Об этом пишет "Интерфакс".

Обязательным условием для этого является отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Это касается в том числе отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыва ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Также "Газпром" ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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