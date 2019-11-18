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В Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут учавствовать более 380 тысяч избирателей.

В Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 18 ноября в Украине начался процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах, которые состояться 22 декабря 2019 года. Об этом на фейсбуке сообщила Центральная избирательная комиссия.

Подача документов в территориальные избирательные комиссии (ТИК) для регистрации кандидатов продлится до 27 ноября включительно. А до 28 ноября включительно ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов.

"Следует отметить, что около 30 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии", - сказано в сообщении ЦИК.

Местные выборы состоятся в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТО) в 21 области Украины.

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут учавствовать более 380 тысяч избирателей. В ЦИК сообщили, что общая сумма на их подготовку и проведение составляет 21 млн 842,2 тыс. грн.

Кроме тогго, ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 16-ти общественным организациям.

Напомним, сегодня сообщалось, что партия "Голос" намерена участвовать в местных выборах, и выдвинет своего кандидата на должность городского головы Киева.

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