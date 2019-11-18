Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"

Экс-глава Администрации Януковича Андрей Портнов ходил в Офис президента с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов Радио Свобода". Об этом сообщает ОП.

Портнов подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку "является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание".

В ОП заявили, что приняли к сведению аргументы Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств.

Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы "Схем" (проект "Радио Свобода") за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявлял, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам в случае препятствования его журналистской деятельности. После чего полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода".

14 ноября Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода".