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Полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода" по заявлению Портнова

Ранее он пригрозил изданию "симметричным ответом" на иск против него.

Полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода" по заявлению Портнова
Андрей Портнов
Фото: Макс Требухов

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Следователи начали уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК)", - говорится в сообщении.

Сам Портнов уточнил, что поданное им заявление касается журналистов "Радио Свобода".

Как сообщалось ранее, следователи начали расследование по факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" по той же статье 171 и ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста). На это Портнов пригрозил "симметричным ответом".

"Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовном производстве в отношении журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины", - написал он в своем Telegam-канале.

Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы «Схем» (проект "Радио Свобода") за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявил, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам  в случае препятствования его журналистской деятельности.

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