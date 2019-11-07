Послы США, Германии, Франции и Британии посетили зону ООС возле Золотого и Петровского

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Послы США, Франции, Германии и Великобритании 7 ноября посетили зону Операции объединенных сил возле Золотого, где состоялось разведение войск, и в районе Богдановки (Петровского), где это разведение назначено на 8 ноября.

"Я думаю, мы видели сегодня, какие усилия прилагаются к этому разведению. Мы очень надеемся, что и в Петровском будет разведение. Важно было пообщаться с людьми - как они чувствуют себя здесь после разведения. Я лично надеюсь, что это будет началом удачных разведений, что это не конец", - сказала журналистам в Золотом-4 посол Германии Анка Фельдгузен.

"Я рад присоединиться к своим коллегам и увидеть, как идет подготовка к разведению войск в Петровском и какая обстановка здесь в Золотом. Украинские власти выполнила свою часть договоренностей, и это разведение - часть подготовки к будущему саммиту [нормандской четверки]", - сказал в свою очередь временный поверенный по делам США Уильям Тейлор.

Он добавил, что органы внутренних дел - полиция и Национальная гвардия - должны обеспечить безопасности в зонах разведения в отсутствие Вооруженных сил.

Посол Франции Этьен де Понсен выразил надежду, что разведение сил состоится, так как это условие для встречи лидеров "нормандской четверки". "Президент Макрон делает все, чтобы этот саммит как можно скорее состоялся в Париже... и для меня было важно увидеть, как все происходит", - сказал он.

Посол добавил, что конфликт длится слишком долго, и его пора заканчивать.

Глава посольства Великобритании Мелинда Симмонс сказала, что ей был интересен опыт жителей Луганской области после разведения.

Она отметила, что британские власти в течение последних лет оказывают значительную поддержку Украине. "И нам было важно побывать здесь, чтобы понять, как дальше оказывать помощь", - сказал Симмонс.

На сайте президента Украины говорится, что в делегацию, которая посетила зону боевых действий, также входили министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.