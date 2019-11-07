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Украинская сторона готова завтра начать разведение сил в Петровском

В Петровском идут седьмые сутки перемирия.

Украинская сторона готова завтра начать разведение сил в Петровском
Фото: стопкадр видео

Украинская сторона готова начать разведение сил в районе сел Петровское и Богдановка в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра ООС Андрей Агеев агентству "Интерфакс-Украина".

"Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы. От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", - сказал Агеев.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил на участке №3 8 ноября с 12.00.

"На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, - соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", - добавил Агеев.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко на одном из брифингов уверял, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения в районе Богдановки и Петровского не будет угрозы населенным пунктам.

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