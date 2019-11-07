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​За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ

Ранено четверо украинских военных.

​За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

6 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили четверо украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 обстрелов: возле Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Водяного, что на Приазовье – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксированы 5 вражеских обстрелов: неподалеку от Майского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов; на окраине Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов; неподалеку от Луганского – со станковых противотанковых гранатометов и АГС.

"Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четыре военнослужащие Объединенных сил", - сообщает штаб ООС.

С начала этих суток оккупанты совершили два обстрела: возле Водяного из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Крымского, тоже из РПГ крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Максим Ткаченко заявил, что руководители учреждений в оккупированных районах могут сохранить должности после возвращения территории. По его словам, "на той стороне сейчас во власти есть профессиональные люди", которые остались на оккупированной территории по разным причинам.

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