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В Днепре приговорили к пожизненному 18-летнего парня, убившего мужчину и ребенка

На момент убийства, парень учился в 11 классе в одной из школ Павлограда.

В Днепре приговорили к пожизненному 18-летнего парня, убившего мужчину и ребенка
Фото: 34.ua

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра приговорил к пожизненному заключению бывшего школьника, 18-летнего Валентина Земцова, который в марте 2018 года убил мужчину, 4-летнего ребенка и ранил беременную женщину в Павлограде.

Об этом сообщил представитель управления Национальной полиции в Днепропетровской области агентству «Украинские новости».

Земцов совершил двойное убийство, будучи 11-классником одной из школ Павлограда.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный проник в дом соседей, убил ножом 30-летнего хозяина и 4-летнего ребенка, а также ранил беременную женщину.

После преступления он обратился в ближайшую больницу из-за раны, которую получил, когда разбивал окно.

Земцов не объяснил причину двойного убийства. Мачеха Земцова была судьей в Павлограде, из-за чего дело перенесли в суд Днепра.

Напомним, 4 ноября сотрудники Национальной полиции задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Одесской области. Подозреваемый и так уже находится на профилактическом учете в полиции, его летом приговорили к условному сроку за грабеж.

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Источник: "Украинские новости"
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