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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киевской области мужчина зарезал собутыльника

Ему грозит срок от семи до пятнадцати лет .

На днях в селе Зрайки Киевской области мужчина зарезал своего собутыльника, из-за произошедшего конфликта. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

Во время конфликта нападающий внезапно схватил кухонный нож и нанес удар в область лопатки хозяину дома. Свидетели события вызвали на место происшествия скорую помощь. По прибытию врачи констатировали смерть 27-летнего потерпевшего.

36-летнего жителя пгт Володарка задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в августе в Киеве мужчина зарезал жену на улице из-за развода, после чего попытался перерезать горло и себе, но не сумел. Его доставили в больницу и задержали.

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