На днях в селе Зрайки Киевской области мужчина зарезал своего собутыльника, из-за произошедшего конфликта. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.
Во время конфликта нападающий внезапно схватил кухонный нож и нанес удар в область лопатки хозяину дома. Свидетели события вызвали на место происшествия скорую помощь. По прибытию врачи констатировали смерть 27-летнего потерпевшего.
36-летнего жителя пгт Володарка задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в августе в Киеве мужчина зарезал жену на улице из-за развода, после чего попытался перерезать горло и себе, но не сумел. Его доставили в больницу и задержали.