В Черное море вошли три военных корабля РФ

Корабли прошли по Босфорскому проливу из Мраморного, их сопровождали две лодки береговой охраны.

По Босфорскому проливу из Мраморного в Черное море прошли три военных корабля Черноморского флота РФ. Об этом сообщила "РБК-Украина" со ссылкой на издание Haber Turk.

Первым пролив прошел военный буксир с бортовым номером 304, за ним - тральщик "Ковровец" - 907. Последним прошел противодиверсионный катер с бортовым номером 841.

Во время прохода военных кораблей через Босфор на палубах несли вахту военнослужащие. Корабли проходили в сопровождении двух лодок береговой охраны.

Напомним, РФ проигнорировала семь требований Украины отдать три корабля Военно-морских сил, захваченные 25 ноября 2018 года у Керченского пролива. Тот факт, что Россия до сих пор не отдала Украине незаконно захваченные корабли, является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права.