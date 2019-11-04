Глава МИДа: визит российского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

"Это наша территория, на которую он приехал без разрешения".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает визит депутата Государственной Думы России, лидера шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое нарушением всех норм.

Об этом Пристайко заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, передает "Интерфакс-Украина".

"Визит депутата парламента России - это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", - сказал он.

Пристайко добавил, что за этим визитом последует официальная реакция МИДа.

Напомним, 1-2 ноября депутат российской Госдумы Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом Луганской области. Сообщалось, что он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками.

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.