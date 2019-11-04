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В Херсонской области полиция расследует причины массовой гибели рыбы в Днепре

Открыто производство по статье "нарушение правил охраны вод".

В Херсонской области полиция расследует причины массовой гибели рыбы в Днепре
Фото: hr.npu.gov.ua

В Голопристанском районе патруль рыбоохраны обнаружил в акватории Днепро-Бугского лимана массовую гибель рыбы. По приблизительным подсчетам умерло более 1,5 млн разных видов рыб.

Об этом сообщается на сайте полиции Херсонской области.

Как сообщил заместитель областного главка полиции Николай Вербицкий, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 242 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны вод).

Назначены необходимые экспертизы воздуха, воды и почвы. Исследования будут проводить специалисты-экологи из Одесской области. В случае подтверждения нарушения правил охраны вод, виновным лицам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: hr.npu.gov.ua

Напомним, в прошлом году вылов рыбы и других водных биоресурсов во внутренних водах и морской зоне Украины сократился на 25%, или на 20,5 тыс. тонн, до 61,5 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом.

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