ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом

Мартин Сайдик призвал сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Золотого Луганской области.

Об этом говорится в отчете на сайте миссии.

"Я приветствую завершение вывода сил и техники из Золотого и начало деятельности по разминированию территории. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского", - заявил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

Он также отметил, что выполнение обязательств относительно разъединения сил и техники будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом. Разведение сил в Петровском отложили из-за обстрелов боевиков.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.