Школа: мікс чи хлопці/дівчата окремо? Закономірна випадковість

Постійно слідкуючи за тим, що відбувається в освіті Алжиру та Франції, натрапив на телеефірі з Алжиру сюжет з французького телебачення про повернення деяких комунальних шкіл Великобританії до формату закладів виключно для дівчат та окремо для хлопців.

Першого року контрактної роботи за заході Алжиру «мій» ліцей ще був лише для дівчат, а після відпустки у СРСР, на другий рік це вже був ліцей-мікст (хлопці і дівчата). Третього року на сході Алжиру, куди перевівся, бо там була школа для дітей радянських контрактників, що дозволяло взяти з собою і дочку, і сина, був академічний ліцей технічного спрямування, який у назві носив сліди часів, коли був лише для хлопців. Під час моєї роботи у ньому навчалися вже й дівчата, але тотальна перевага була за хлопцями.

У навчанні фізики та хімії тамтешніх старшокласників мовою колишніх колонізаторів (хоч дівчат чи хлопців окремо, хоч у змішаному варіанті) не було ніяких дискомфортних чи фаворабельних моментів. Натомість, щодня отримував насолоду від роботи з тими старшокласниками, бо всі ліцеїсти/ліцеїстки були вмотивовані до того, щоб навчитися застосовувати теоретичні знання для вирішення різних завдань та проблем, а не просто «ходити до школи».

Досягається така висока мотивація достатньо просто – за формальні знання теорії ніхто ніякі оцінки тамтешнім ліцеїстам споконвіку не ставив.

Оцінюється лише вміння застосувати теоретичні знання у змодельованих ситуаціях під час письмових атестацій, на яких списати неможливо. До того ж повторних атестацій на покращення оцінок не буває не лише у ліцеїстів, а й у студентів тамтешніх університетів і навіть у випадку провальної невдачі: або студент кидаєш навчання як таке, що йому не під силу, або у випадку форс-мажорної природи чекає півроку на нову сесію.

Щоб хто не казав, а оцінки і для учнів, і для студентів завжди мали й, за притомної організації освітньої справи, мають та матимуть вагоме значення.

Не мова про поточні оцінки у ході навчально-тренувальної освітньої діяльності. Йдеться про оцінювання рівня підготовки, досягнутої здобувачем освіти на нормативно визначених етапах навчання. До речі, у системі освіти старшокласників та студентів тих країн не існують поточні фрагментарні домашні завдання, бо для вмотивованих учнів/студентів достатньо їхньої самопідготовки, яка органічно враховує «з чим сьогодні вдома потрібно розібратися, щоб на завтра бути готовим до роботи у класі».

А із телесюжету лишається зробити один висновок - головна привабливість роздільного (хлопці – дівчата) навчання у тім, що здобувачі освіти у ході освітньої діяльності менше відволікаються на несуттєве, для якого у них достатньо часу й поза навчанням.

Адже навіть ліцеїсти при загальних 32 годинах/тиждень мають лише 10 обов’язкових предметів (з них 4 - 5 профільно-поглибленого рівня). Щоправда тамтешня навчальна година – це 55 хвилин, які зазвичай поєднуються у навчальну пару, з гіпотетично можливою 5 хвилинною паузою на передих, що не передбачає виходу з аудиторії.

Крім того, у середу заняття відбуваються лише у першій половині дня, бо друга віддається на вільний графік за особистісними інтересами.

П’ятниця також - лише до обідньої сієсти (перерва у 2 астрономічні години кожного робочого дня), а після обіду проводяться заняття для бажаючих, з числа тих, хто має проблеми у сегменті академічних дисциплін.

І, як зазначалося вище, ніяких обов’язкових поточно-фрагментарних домашніх завдань. Щоправда з кожного профільного предмета є комплексно-тематичні домашні завдання як прообраз тієї атестації, яку учень матиме з предмету. Їх у нього протягом триместру буде від однієї до трьох, у залежності від «статусу» дисципліни у його «серії» (кожен клас має визначену державою свою профільно-освітню програму) – загальноосвітня чи це - профільно-поглиблена дисципліна.

Ось такий, на перший погляд, калейдоскоп у змісті навчання, але у якому чітко проглядає головний закон небес – порядок. При чому цей порядок тримається цільовими засобами, які як забезпечують різноманіття майбутніх спеців для держави в цілому, так і сприяють реалізації особистісних пріоритетів для кожного окремого старшокласника.

Хоч ти - юнак, хоч ти - дівчина.