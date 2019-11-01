Рынок земли в Украине — аналитика

Вопрос рынка земли обостряется ещё потому, что соответствующая земельная реформа продолжается со времён Независимости, и таким образом является рекордно долгой в мире (предыдущий рекорд принадлежал Мексике, где земельная реформа длилась 23 года).

Фото: zn.ua

За всё время независимости Украины действовал мораторий (временный запрет) на покупку-продажу земли сельскохозяйственного назначения, который регулярно продлевался парламентом.

Вокруг этого точилось много дискуссий между сторонниками и противниками моратория. Одни боятся, что землю раскупят иностранцы, либо же всю землю раскупят крупные землевладельцы и вообще: земля не товар. Противники же моратория считают, что начало продажи земли послужит толчком экономики и невидимая рука рынка решит экономический кризис Украины.

В 2019 году президент Зеленский распорядился до 1 декабря принять законопроект про рынок земли и отменить мораторий.

Новая власть, в своём стремлении быть максимально непохожей на предыдущую, иногда принимает совершенно неосмысленные решения. Хотя, вместо отзеркаливания политики своих предшественников, гораздо мудрее было бы отталкиваться от международного опыта.

Уроки для Украины

Естественно, нельзя просто «сделать так как в Германии (Франции, Англии, Швейцарии, тд)» и ждать, что всё наладиться само собой. У разных государств есть разные факторы их истории, менталитета, социальной проблематики и многого другого, что требует индивидуальных решений для отдельно взятой страны в отдельно взятом вопросе.

Но можно ориентироваться на страны со схожими с украинскими проблемами. Так, например, Аргентина: плодородные земли, большая часть экспорта — сельскохозяйственная продукция, постоянные кризисы и займы у МВФ — ничего не напоминает?

Обладая хорошим климатом и почвой, Аргентина сделала ставку на сельскохозяйственный сектор. И для стимуляции его развития — открыла рынок земли.

В результате за первые несколько лет большая часть сельскохозяйственных земель была сосредоточена во владении транснациональных агрохолдингов. Переэксплуатация новыми собственниками и монокультуры привели к нарушению экологии и конфликтам с местным населением.

В результате, пришлось вводить ограничение на покупку земли. Так, в 2011 году вышел закон, который существенно ограничивает операции на рынке земли для иностранцев. Устанавливается необходимость в регулировании владения землями иностранными гражданами вне зависимости от места проживания и иностранными юридическими лицами или где более 51% компании принадлежит иностранным гражданам или иностранным юридическим лицам.

Тем не менее, на достаточно долгую историю развития рынка, и обширный опыт проб и ошибок, экономика Аргентины всё еще не есть развитой и эффективной. Последний раз страна обращалась в МВФ за займом всего год назад и просила немного-немало 50 млрд долларов.

Из чего мы можем сделать вывод, что рынок земли — не является панацеей для выведения экономики из кризиса. И для развития экспортного потенциала Украины — куда важнее развивать сельскохозяйственный сектор комплексно. Привлекать инвестиции в сельскую инфраструктуру, поддерживать малое и среднее фермерство, поддерживать семейное фермерство, защищать земли с/х назначения от неэффективной эксплуатации.