Бои за землю: власть обещает, аграрии паникуют

25 сентября Кабинет министров одобрил проект закона о продаже земли с/х назначения и подал документ в Верховную Раду. В ближайшее время он будет рассмотрен парламентом, как и еще шесть альтернативных законопроектов. Впрочем, наибольшие шансы пройти зал имеет именно правительственный законопроект. Что говорят о предложениях Кабмина аграрии и каковы аргументы власти – в материале LB.ua.

Фото: allkharkov.ua

«У нас под ногами сейчас $50 млрд»

Накануне пленарного заседания Рады в среду, 2 октября, депутат «Слуги народа» в мессенджерах внутренней партийной переписки разослали «темник», где простыми словами объяснялись основные положения правительственного законопроекта 2178 об обороте с/х земли и запуске рынка с 1 октября 2020 года.

«Предлагается ограничение концентрации земель в собственности: не более 0,5% в пределах страны и 15% в пределах области. Покупать землю смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Также вносятся дополнения в Закон Украины «О санкциях» для возможности СНБО ограничивать покупку земли гражданам РФ», – кратко излагается суть закона, который могут проголосовать в первом чтении «с пылу, с жару» уже в ближайшие дни.

Ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозировал, что после запуска рынка земли Украина уже в 2020 году получит $1 млрд. и это запустит рост ВВП. Для сравнения: за семь месяцев 2019 украинские заробитчане домой более $4,2 млрд.

Министр также отреагировал на основную претензию аграриев к законопроекту о скрытой возможности скупки украинской земли иностранцами, назвав ее «фокусом и манипуляцией».

Фото: Kyiv School of Economics Тимофей Милованов

«Потому что в законопроекте прописано такое право только для украинских физ и юрлиц. А все кто ведёт такие разговоры, это просто те, кто демонизирует иностранцев, как это всегда у нас было», – эмоционально говорит министр.

Глава профильного аграрного комитета Верховной Рады, депутат «Слуги народа» Николай Сольский в свою очередь уверяет, что поданный Кабмином документ рамочный и будет дорабатываться с учетом правок и предложений, как депутатов, так и аграриев.

Главное опасение последних заключается в том, что по нормам предложенной редакции законопроекта, украинская земля будет скуплена юрлицами, конечными бенефициарами которых смогут быть иностранные граждане. Также аграриев волнует отсутствие господдержки и компенсаций по процентным ставкам из бюджета для небольших фермерских хозяйств. Неспособность конкурировать за землю с крупными агрохолдингами, по оценкам самих фермеров, приведёт к уничтожению малого и среднего сегментов, концентрации земли в руках «аграрных князьков».

Сольский обещает, что этот «глас» и предостережения аграриев будут услышаны, но дальше сохранять существующий статус-кво теневой продажи земли нельзя.

«Все и так знают, что рынок земли и так уже существует по договорам аренды или эмфитевзиса (право долгосрочного или бессрочного использования чужого земельного участка сельскохозяйственного назначения, которое может быть отчуждено или передано по наследству. Эмфитевзис закреплен в Земельном Кодексе Украины еще в 2007 году, – LB.ua). Поэтому мы дискутируем о цивилизованном рынке, потому что нецивилизованные «рельсы» создают большие проблемы для всех сторон», – отмечает нардеп.

Фото: latifundist.com Николай Сольский

«Мы готовим глобальную реформу, которая, по сути, не проводилась уже 100 лет. И не получалась ни у одного из политических лидеров, – говорит LB.ua советник премьер-министра по экономическим вопросам, депутат прошлого созыва Алексей Мушак, который принимал непосредственное участие в подготовке правительственного законопроекта о продаже земли. – Суть предложенной модели Кабмином в следующем: «18 лет моратория породил теневой рынок земли со всеми ужасами и схемами, нужно заканчивать. Необходимы простые и прозрачные правила игры. А украинская земля должна быть дороже, она должна получить справедливую цену. Мы ориентируемся на $2 тыс. за гектар. Учитывая, что украинская земля – одна из лучших в мире, она должна стоить дорого».

По его словам, недовольство фермеров и претензии в отсутствии государственной поддержки для создания «финансовой подушки» для покупки земли на самом деле необоснованны.

«Фермеры получат помощь от правительства, на них будет выделено 4,4 млрд. грн только в следующем году для компенсации кредитных ставок для создания возможности купить землю. Кроме того, 560 тыс. га земли будут отданы им с 50% скидкой – по $1 тыс. То есть, простыми словами, правительство даёт $500 млн. в качестве бенефита именно малым фермерам для их поддержки», – рассказал он.

Фото: Макс Требухов Алексей Мушак

По мнению Мушака, право собственности на землю будет стимулировать «не истощать землю посевами рапса и подсолнечника, а переходить на выращивание садовых культур». А условия роста спроса именно на эту сельхозпродукцию должно обеспечивать правительство.

С принятием базового закона будет внесено порядка ещё десяти законопроектов по земельной реформе, которые будут направлены на децентрализацию земли.

«40% рынка, которые сейчас работают в тени, должны выйти «в белую». Соответственно, будет увеличена налоговая нагрузка на землю, чтобы условия для тех, кто сегодня работает легально и тех, кто работает нелегально, выровнялась. У нас под ногами по сути сейчас $50 млрд., это наша земля, которая лежит мертвым грузом, должна работать на благо государства, генерировать налоги в бюджет... Уверен, что в ближайшие 3-5 лет сами украинцы точно проинвестируют минимум $1 млрд. в землю. И это все правильная история», – уверен Мушак.

Он не отрицает, что иностранный капитал и сами иностранные граждане все-таки смогут покупать землю. И по его оценкам, ничего страшного в этом нет. Все рассказы о тотальной скупке земли американцами или катарцами – это миф.

«Уже сегодня ничего не мешает фермеру с Черкасс подписать кредитный договор и прописать устав так, чтобы иностранец де факто использовал землю... Если есть спрос, то и есть тот схематоз, который существует сейчас», – добавляет он.

За первый год, по прогнозам Мушака, будет продано не более 10% земли, и такие объемы точно не будут интересны крупным иностранным инвесторам. Поэтому основная ставка власти делается как раз на обеспечение права для тех же пенсионеров, людей, которые давно потеряли связь с селом и на средний класс, который захочет на своей земле создать предприятие и зарабатывать.

Фото: EPA/UPG

«Власть нас не слышит, диалога нет»

У аграриев и экспертов, включая бывших чиновников, иные оценки перспектив введения рынка земли.

Ольга Трофимцева, с февраля по август 2019 года исполнявшая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины, уверена, что в представленном законопроекте, «не хватает системности».

«Не думаю, что те же заробитчане и средний класс начнут инвестировать в землю и сразу ее покупать только потому, что будет открыт рынок земли. Для этого нужна системная государственная поддержка. Но, к сожалению, мы видим, что правительство отменяет даже те программы поддержки аграриев, которые действовали до сих пор», – утверждает она.

Фото: Макс Левин Ольга Трофимцева

Эксперт также видит опасность в отсутствии важных «норм-предохранителей»: например, два года продавать землю только украинским физлицам и юрлицам (исключая юрлица, конечными бенефициарами которых являются иностранцы).

«4,4 млрд. грн поддержки для малых фермеров точно не будет достаточно для конкурентоспособности в сравнении с какой-либо немецкой компанией, которая сможет получить в кредит «длинные» и дешевые кредиты», – уверена она.

Руководитель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Слободяник также считает, что «главный грех» закона – скрытая возможность покупки земли иностранцами.

«Чтобы это предупредить наша организация уже подготовила изменения в закон с такой формулировкой: «юридическое лицо может иметь в собственности земельные участки с/х назначения исключительно в случае, если ее участниками или собственниками являются граждане Украины, органы государственной власти или местного самоуправления. А наличие в составе основателей юрлица иностранных граждан, в том числе тех, кто зарегистрирован за пределами Украины, являются основанием отказа в госрегистрации. Если бы такая формулировка была бы, тогда у нас не было претензий. Но пока что власть нас не слышит, диалога нет», – возмутился он.

Фото: Макс Требухов Иван Слободяник

По мнению Ивана Слободяника, Украине стоило бы взять за основу опыт Польши или Литвы, которые ограничивали доступ иностранцев к покупке земли на 5-10 лет.

Ещё одна проблема – отсутствие в законопроекте четко прописанного приоритетного права выкупа земли фермерами. «Это значит, что малые и средние фермеры могут по объективным причинам оказаться «за бортом» и без земли. Их финансово обыграют крупные игроки, – уверен он. – Есть также проблема курсовой разницы, угроза плохого урожая, что заставит фермеров доставать оборотные средства для покупки земли, работая в минус, низкие цены на зерно. Сегодня фермер чувствует себя абсолютно незащищенным, а та скорость, с которой предлагается принять этот закон в такой редакции, к сожалению, может втянуть фермеров в деструктив».

«Приемлемая формула проста: этапность разрешения продажи, продажа юрлицам, где конечными бенефициарами должны быть только украинцы, а не арабские шейхи или китайские латифундисты, четкий механизм компенсации процентной ставки на уровне 3-5%. Но пока что мы всего этого не видим», — предупредил он.

Советник главы МВД Михаил Апостол, который не один год занимается борьбой с земельным рейдерством, уверен, что запуск рынка земли стоит для начала протестировать на пилотных проектах в нескольких областях.

Фото: bizshid.com

«Тогда бы мы упредили ошибки, которые неизбежно будут. Но это единственный путь, который мог бы всех нас защитить, – говорит он. – К тому же, для полноценной реформы необходим целый комплекс законов и инструкций. Ведь есть невытребованные паи, есть такая же не полученная в наследство земля, а по земле, которая находится в госсобственности – вообще огромнейший бардак. Поэтому без инвентаризации нам не обойтись. Это тоже большой вопрос, без решения которого ещё на старте нам просто не обойтись».