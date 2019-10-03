Помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали начала свой визит в Украину.

Об этом сообщило посольство США в Украине Тwitter.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

"Глава Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Ранее сообщалось, что помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали до 5 октября посетит Украину. Кроме встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, запланированы встречи со специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и неправительственными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.