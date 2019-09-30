Помощник госсекретаря США Помпео Натали посетит Украину

Помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали до 5 октября посетит Украину для встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой и обсуждения вопросов ситуации на Донбассе и помощи ветеранам.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на сообщение пресс-службы Госдепа.

"Помощник госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве Натали проведет встречу с Колядой, а также со специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и неправительственными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабмин создал Министерство по делам ветеранов, которое стало правопреемником Госслужбы по делам ветеранов. На должность министра была назначена нардеп Ирина Фриз.

14 августа 2019 года на очередном заседании подготовительной группа нового созыва Верховной Рады обсуждался вопрос сокращения количества парламентских комитетов, в том числе - по делам ветеранов. Фриз выступила против такого решения, по ее словам, после сокращения комитета будет сокращено и профильное министерство.

США призвали Украину определиться с форматом деятельности Минветеранов, а президент Владимир Зеленский пообещал сохранить ведомство. Он также предложил общественности выбрать кандидатуру на должность министра.

Ведомство возглавила действующая замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк). Подробнее читайте в ее интервью LB.ua "Про об’єднання міністерств дізналася зранку перед нашим призначенням".