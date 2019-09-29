"Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам".

Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск в воскресенье открыл на площади Святого Петра в Ватикане памятник мигрантам, пишет Vatican News.

82-летний понтифик, который сам является сыном итальянских мигрантов, сделал защиту вынужденных переселенцев и беженцев одной из основ своей деятельности и в связи с этим часто выступал против антиммиграционной политики президента США Дональда Трампа и популистских правительств Европы.

Открытие памятника приурочено к Всемирному дню мигранта и беженца, который отмечается Римо-католической церковью.

Скульптура представляет собой ряд фигур, которые стоят плечо к плечу, стоя на плоту. В глубине толпы возвышаются крылья ангела, что является отсылкой к Библии: "Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам" (Евр.13:2).

Фото: EPA/UPG

Автором памятника стал канадский художник Тимоти Шмальц, известный по скульптуре "Бездомный Иисус", которая установлена в его родном городе Онтарио. Она изображает Иисуса в виде бездомного, спящего на скамейке в парке.