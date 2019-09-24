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Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)

Позиция Хотинского исполкома не совпадает с мнением Украинского института национальной памяти.

Городские власти Хотина Черновицкой области отказываются демонтировать бюст Карла Маркса, потому что он, якобы, не подпадает под действие закона о декоммунизации.

Фото: mnogomest.info

Копия письма в Хотинскую РГА за подписью мэра города Николая Головлева опубликована на странице "Декоммунизация. Украина" в фейсбуке.

Фото: facebook.com/DecommunizeUkraine

Позиция Хотинского исполкома не совпадает с мнением Украинского института национальной памяти, который в 2015 году опубликовал список из более чем 500 имен, которые "должны исчезнуть с карты страны". В нем нашлось место Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, Розе Люксембург, на которых на первый взгляд, действие "декомунизационного" закона на них не распространяется.

"Несмотря на то, что первые два даже не дожили до Октябрьского переворота 1917 года, а Люксембург «творила коммунизм» в Германии, нужно иметь в виду, что становление и дальнейшее утверждение советской власти сопровождалось их мемориализации с нескрываемым политическим подтекстом. Их имена стали неотъемлемой частью идеологии и пропаганды коммунистического тоталитарного режима", - объяснял логику УИНП сотрудник института Богдан Короленко.

Карл Маркс - немецкий философ, социолог, экономист, политический журналист. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал "Манифест коммунистической партии".

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