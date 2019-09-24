На Донбассе погиб украинский военный

Он получил несовместимое ранение во время вражеских обстрелов.

Сегодня, 24 сентября во время вражеского обстрела на востоке Украины один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом на фейсбуке сообщил штаб ООС.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов двое военнослужащих получили ранения.