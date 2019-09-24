На момент осмотра, пострадавший потерял от 1,5 до 2 литров крови.

Возле Стамбульского парка в Одессе волонтерка отряда быстрого реагирования Красного Креста Людмила Витюкова спасла жизнь человека, найденного с перерезанными венами. Об этом сообщил глава одесской организации Красного креста Евгений Жариков на фейсбуке.

Фото: Юрий ЖариковФБ

Человека с перерезанными венами обнаружили прохожие Стамбульского парка, Витюкова находилась в этот момент на рабочем месте в КП «Муниципальна варта».

Фото: Юрий ЖариковФБ

На момент осмотра, пострадавший уже потерял от 1,5 до 2 литров крови. «Людмила профессионально провела осмотр места происшествия, вызвала скорую помощь, полицию и приступила к оказанию первой доврачебной медицинской помощи, которая в итоге спасла жизнь человеку. Кровотечение было остановлено», - сказано в сообщении Жарикова.

Фото: Юрий ЖариковФБ

Отмечается, что на это потребовалось 10 минут, поскольку на момент осмотра было 9:26, а скорая приехала в 9:36.

При этом глава одесского Красного креста подчеркнул, что не обязательно быть медиком, чтобы спасти жизнь человеку. Для этого можно пройти обучение оказания доврачебной медпомощи в школе Красного Креста.

Напомним, 11 сентября Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств.